Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Mittwoch, 17. Januar 2024

PRESSEMITTEILUNG

der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden

des Bundes und der Länder vom 17. Januar 2024

Am 29. Januar 2024 findet der alljährliche Europäische Datenschutztag in Berlin in der Landesvertretung Schleswig-Holstein statt. Ausgerichtet wird die Veranstaltung dieses Mal von Schleswig-Holstein als Vorsitz 2023 der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK).