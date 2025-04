Dienstag, 15. April 2025

Dienstag, 13. Mai | 14:00 - 15:30 Uhr

Datenpannen im Gesundheitsbereich – Beispiele und aktuelle Entwicklungen

Arztpraxen, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen unterliegen bei einer Datenschutzverletzung (Datenpanne) einer Meldepflicht gegenüber der Datenschutzaufsicht.

Fehlversand von Arztbriefen, weil Anschriften verwechselt oder versehentlich zwei Briefe in einen Umschlag gesteckt wurden. Falsche Faxnummern oder unverschlüsselte E-Mails. Rezepte, die an falsche Patientinnen oder Patienten ausgehändigt werden. Es gibt viele Beispiele dafür, wie Patientendaten tagtäglich in falsche Hände gelangen können. Allerdings gibt es auch noch andere, nicht alltägliche Ursachen.

Nähere Informationen zur Veranstaltung: https://www.datenschutzzentrum.de/digitalewoche/

Dienstag, 13. Mai | 18:00 - 19:30 Uhr

Frag’ für ’nen Freund – Fachaustausch rund um Datenschutz und KI (Künstliche Intelligenz)

Der Fachaustausch in Kooperation mit Opencampus.sh in vertraulicher Runde befasst sich mit aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen rund um Künstliche Intelligenz und Datenschutz.

KI-Entwicklung trifft Datenschutz – ein Spannungsfeld mit vielen offenen Fragen und Grauzonen. Wie setze ich KI rechtskonform ein? Welche Risiken kann ich wie vermeiden? Was bedeutet die EU-Regulierung für das nächste Projekt?

Nähere Informationen zur Veranstaltung: https://www.datenschutzzentrum.de/digitalewoche/

Mittwoch, 14. Mai | 10:00 - 11:30 Uhr

Sicher im Netz: Datenschutzkompetenz / Medienkompetenz für Schülerinnen und Schüler: Ab Klassenstufe 7

Was geht mich Datenschutz an, welche Rechte habe ich? Diese und mehr Fragen werden praxisnah für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 aller Schularten im Klassenverbund beantwortet.

Veranstaltungsinhalte:

- Was geht mich Datenschutz an?

- Soziale Netzwerke: Was passiert auf Instagram, Snapchat etc.?

- Messenger: WhatsApp, Threema oder Telegram?

- Spuren im Internet: Die Macht von Google & Co.

- Das Recht am eigenen Bild

- Anonymität im Internet

- Nutzungsrisiken von Apps und Smartphones

- Praktische Hinweise zum Selbstdatenschutz

Nähere Informationen zur Veranstaltung: https://www.datenschutzzentrum.de/digitalewoche/

Mittwoch, 14. Mai | 16:00 - 17:30 Uhr

Informationsfreiheit in Schleswig-Holstein - Selbst nutzen und Tücken vermeiden

Das Informationszugangsgesetz ermöglicht in Schleswig-Holstein jedem den Blick in die Akten der Behörden. Wie funktioniert das und was ist zu beachten?

Jeder in Schleswig-Holstein hat nach dem Informationszugangsgesetz Schleswig-Holstein (IZG-SH) das Recht auf freien Zugang zu Informationen bei Behörden. Ziel ist es, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz behördlichen Handelns zu fördern, die demokratischen Beteiligungsrechte zu stärken und zwar losgelöst von irgendwelchen nachzuweisenden Anlässen und speziellen Interessen der beantragenden Bürgerinnen und Bürger. Grundsätzlich soll damit jede anfragende Person auf die Informationen Zugriff bekommen, die bei Behörden bzw. öffentlichen Stellen vorliegen – auch wenn sie einen selbst nicht betreffen. Das IZG-SH gewährt und regelt den Zugang zu Informationen bei diesen informationspflichtigen Stellen und legt die Bedingungen für den Informationsanspruch fest.

Nähere Informationen zur Veranstaltung: https://www.datenschutzzentrum.de/digitalewoche/

Donnerstag, 15. Mai | 11:00 - 12:30 Uhr

Datenschutz unterstützt verantwortungsvolle KI – die europäische Position zu KI-Modellen

Die EDSA-Stellungnahme zur Entwicklung und Nutzung von KI-Modellen gibt Orientierung für den datenschutzkonformen Einsatz. Wir stellen sie vor.

KI-Modelle und Datenschutz – ein kompliziertes Thema mit hoher Relevanz für die Praxis: Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat vor kurzem eine Stellungnahme veröffentlicht, die neue Leitplanken beschreibt. In dieser Veranstaltung beleuchten wir die zentralen Punkte der Stellungnahme und diskutieren ihre praktischen Konsequenzen.

Nähere Informationen zur Veranstaltung: https://www.datenschutzzentrum.de/digitalewoche/

Freitag, 16. Mai | 14:00 - 15:00 Uhr

Videoüberwachung in der digitalen Gesellschaft - Möglichkeiten und Grenzen

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen Fragestellungen rund um den rechtskonformen Betrieb von Videoüberwachungskameras in Alltagssituationen.

Neben der klassischen, stationären Videoüberwachung werden in diesem Vortrag insbesondere Türklingelkameras und Dashcams thematisiert. Im Fokus stehen die rechtlichen Grundlagen für den rechtskonformen Betrieb von Videoüberwachungskameras sowie die damit verbundenen Anforderungen, die sich aus der Datenschutz-Grundverordnung ergeben. Zur Veranschaulichung werden aktuelle Beispiele aus der aufsichtsbehördlichen Praxis erläutert und rechtlich eingeordnet. Der Vortrag richtet sich sowohl an Bürgerinnen und Bürger als auch an nichtöffentliche Stellen und konzentriert sich auf Fragen, die sich auf die Rechtmäßigkeit der Videoüberwachung beziehen.

Nähere Informationen zur Veranstaltung: https://www.datenschutzzentrum.de/digitalewoche/

Alle Veranstaltungen finden statt im ULD, Holstenstr. 98 in Kiel.



Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und die Online-Anmeldung finden Sie unter

https://www.datenschutzzentrum.de/digitalewoche/. Eine Anmeldung ist erforderlich.



Alle Veranstaltungen sind kostenlos.



Für weitere Fragen erreichen Sie uns unter digitale-woche-kiel@datenschutzzentrum.de">digitale-woche-kiel@datenschutzzentrum.de und telefonisch unter 0431 988-1200.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!