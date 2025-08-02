ULD auf dem Medienkompetenz-Festival am 10. und 11. Oktober 2025 in Kiel
Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz ist auch in diesem Jahr auf dem Medienkompetenz-Festival am 10. und 11. Oktober 2025 in Kiel mit einem Informationsstand vertreten.
Das Medienkompetenz-Festival wird veranstaltet durch das Netzwerk Medienkompetenz Schleswig-Holstein und verspricht "zwei inspirierende Tage mit spannenden Workshops, Keynotes, praxisnahen Methoden und aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Medienkompetenz für pädagogische Fachkräfte aus Kita, Schule und Jugendarbeit."
Rahmendaten
Das Medienkompetenz-Festival findet statt:
RBZ Technik
Geschwister-Scholl-Straße 9
24143 Kiel
Programm und Anmeldung für das Medienkompetenz-Festival
Das Programm ist bereits online und die Anmeldung freigeschaltet.
Hier [Extern] gelangen Sie zur Programmübersicht und können sich direkt auf der Website zu Workshops anmelden.
Kontakt zum ULD
Die Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98, 24103 Kiel
Tel: 0431 988-1200, Fax: -1223
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de
https://www.datenschutzzentrum.de/