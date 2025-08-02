Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Samstag, 2. August 2025

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz ist auch in diesem Jahr auf dem Medienkompetenz-Festival am 10. und 11. Oktober 2025 in Kiel mit einem Informationsstand vertreten.

Das Medienkompetenz-Festival wird veranstaltet durch das Netzwerk Medienkompetenz Schleswig-Holstein und verspricht "zwei inspirierende Tage mit spannenden Workshops, Keynotes, praxisnahen Methoden und aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Medienkompetenz für pädagogische Fachkräfte aus Kita, Schule und Jugendarbeit."

Rahmendaten

Das Medienkompetenz-Festival findet statt:

RBZ Technik

Geschwister-Scholl-Straße 9

24143 Kiel

Programm und Anmeldung für das Medienkompetenz-Festival

Das Programm ist bereits online und die Anmeldung freigeschaltet.

Hier [Extern] gelangen Sie zur Programmübersicht und können sich direkt auf der Website zu Workshops anmelden.

