Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Mittwoch, 18. Juni 2025

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) wird beim Tag der offenen Tür im Schleswig-Holsteinischen Landtag am Sonntag, den 13. Juli 2025, mit einem Informationsstand vertreten sein.

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz als Dienststelle der Landesbeauftragten

für Datenschutz und für Informationszugang, Frau Dr. h.c. Hansen, überwacht die Einhaltung

des Datenschutzrechts bei schleswig-holsteinischen Behörden und nichtöffentlichen Stellen

mit Sitz in Schleswig-Holstein. Bei Verstößen kann sie Maßnahmen zu deren Beseitigung

ergreifen sowie gegenüber nichtöffentlichen Stellen Bußgelder verhängen.

Bürgerinnen und Bürger können sich mit Beschwerden an das ULD wenden, wenn sie der

Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer Daten gegen den Datenschutz verstößt und sie

dadurch in ihren Rechten verletzt sind.



Gesprächsmöglichkeiten mit der Landesbeauftragten für Datenschutz

Bei der Veranstaltung am 13. Juli, die von 10:00 bis 18:00 Uhr stattfinden wird, gibt es die Möglichkeit, mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und weiteren Datenschutzexpertinnen und –experten der Dienststelle u.a. zu den Themen Videoüberwachung, Datenverarbeitung im Gesundheitsbereich, Künstliche Intelligenz (KI), Informationszugangsgesetz (IZG SH) und Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche ins Gespräch zu kommen und die Dienststelle kennenzulernen. Wir halten eine Vielzahl von Informationen und Broschüren für Sie vor Ort bereit.

Frau Dr. h.c. Hansen steht zu den folgenden Zeiten an dem Informationsstand für Gespräche zur Verfügung:

11:00 – 11:20 Uhr

12:00 – 12:20 Uhr

13:00 – 13:20 Uhr

14:00 – 14:20 Uhr

15:00 – 15:20 Uhr



Der Informationsstand des ULD befindet sich im Schleswig-Holsteinischen Landtag im 1. Stock auf der Wasserseite (Raum „Schleswig-Holstein-Saal“).

Das gesamte Veranstaltungsprogramm kann auf der Webseite des Landtags eingesehen werden: https://www.landtag.ltsh.de/tag-der-offenen-tuer/ [Extern]

Alle Informationen auf einen Blick

Sonntag, 13. Juli 2025

10:00 – 18:00 Uhr

Schleswig-Holsteinischer Landtag

Landeshaus

Düsternbrooker Weg 70

24105 Kiel

Kontakt

Die Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Holstenstraße 98, 24103 Kiel

Tel: 0431 988-1200, Fax: -1223

E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

https://www.datenschutzzentrum.de/