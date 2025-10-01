Mittwoch, 1. Oktober 2025



Die Entwicklung von Systemen der Künstlichen Intelligenz stellt den Datenschutz vor

neue Herausforderungen – und andersherum alle, die rechtskonforme Produkte

und Services entwickeln wollen, vor neue Fragen.



Wir als Datenschutzaufsichtsbehörde möchten frühzeitig über diese relevanten Fragen

aus der Praxis mit öffentlichen Behörden und Unternehmen in den Austausch

kommen; diese Fragen dürfen auch gerne als „Frag' für 'nen Freund“ gestellt werden,

denn wir interessieren uns für die Inhalte – da kommt es nicht darauf an, wer sie stellt.

Nach vier informativen Treffen seit November 2024 setzen wir den Austausch am 6. November 2025 fort.



Wann und wo?

Das nächste Treffen „Frag' für 'nen Freund“ findet statt:

Donnerstag, 6. November 2025

18:00 bis 19:30 Uhr

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Holstenstraße 98

24103 Kiel

Anmeldung und Nachfragen zur Veranstaltung

Für die Anmeldung und eventuelle Nachfragen zur Veranstaltung oder zur Veranstaltungsreihe nutzen Sie bitte ki-veranstaltung@datenschutzzentrum.de.

Allgemeine Fragen zum Datenschutz

Bei allen allgemeinen Datenschutz-Fragen können Sie gerne jederzeit eine E-Mail an mail@datenschutzzentrum.de schreiben oder uns telefonisch unter 0431 988-1200 erreichen.