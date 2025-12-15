Montag, 15. Dezember 2025

Fachveranstaltung: Wie Behörden mit Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz (IZG-SH) umgehen müssen – Grundlagen und Aktuelles

  • Idee der Informationsfreiheit
  • Einführung in die Informationsfreiheitsrechte in Deutschland
  • Informationspflichtige Stellen nach dem IZG-SH
  • Pflichten für öffentliche Stellen (inkl. Fristen) nach dem IZG-SH
  • Umgang mit verschiedenen Formen der Antragsstellung (u.a. anonyme Antragsstellung, Nutzung von www.fragdenstaat.de)
  • Form der Antwort (Bescheid) durch öffentliche Stellen
  • Aufgaben des ULD nach dem IZG-SH
  • Rechtsschutzmöglichkeiten und Einbindung des ULD
  • Besonderheiten für Umweltinformationen
  • Schutz entgegenstehender öffentlicher Interessen (Vertraulichkeit, Missbrauch, etc.)
  • Schutz entgegenstehender privater Interessen (personenbezogene Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse etc.)
  • Fragen und Diskussion

Zielgruppen

Die Veranstaltung richtet sich an Behörden und andere (öffentliche) Stellen, die unter den Anwendungsbereich des IZG-SH fallen. Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, allerdings ist es hilfreich, wenn die Grundstruktur des IZG-SH bereits bekannt ist. Das Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung des Verständnisses der aktuellen Fragen rund um das IZG-SH und ggfs. die Diskussion aktueller Problemstellungen in der Praxis. 

Wann und wo?

Donnerstag, 26. Februar 2026
10:00 - 12:00 Uhr, Eintritt ab 9:30 Uhr
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel

Die Veranstaltung ist kostenfrei, das Parken ist im naheliegenden ZOB-Parkhaus möglich.

Anmeldung und Kontakt

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme an der Veranstaltung haben, senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an veranstaltung@datenschutzzentrum.de

Bei Fragen zur Veranstaltung, den Themen oder allgemeinen Fragestellungen das IZG-SH betreffend können Sie uns gerne kontaktieren:
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de
Telefon: 0431 988-1398
Ansprechperson im Haus: Herr Krasemann

Newsletter

Falls Sie keine Neuigkeiten zu Veranstaltungen und Neuigkeiten verpassen möchten, können Sie sich gerne zum IZG-Newsletter anmelden.

Senden Sie eine E-Mail an izg-newsletter-list-request@lists.datenschutzzentrum.de 
Schreiben Sie in die Betreffzeile subscribe

Weitere Informationen

Falls Sie Interesse an unserer Broschüre "Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (IZG)" haben, in der auch der Gesetzestext des IZG-SH enthalten ist, melden Sie sich gerne bei uld14@datenschutzzentrum.de.

Besuchen Sie für Aktuelles aus der Welt der Informationsfreiheit auch gerne unsere Seite "Informationsfreiheit".

