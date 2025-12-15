Montag, 15. Dezember 2025

Zielgruppen

Die Veranstaltung richtet sich an Behörden und andere (öffentliche) Stellen, die unter den Anwendungsbereich des IZG-SH fallen. Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, allerdings ist es hilfreich, wenn die Grundstruktur des IZG-SH bereits bekannt ist. Das Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung des Verständnisses der aktuellen Fragen rund um das IZG-SH und ggfs. die Diskussion aktueller Problemstellungen in der Praxis.

Wann und wo?

Donnerstag, 26. Februar 2026

10:00 - 12:00 Uhr, Eintritt ab 9:30 Uhr

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Holstenstraße 98

24103 Kiel

Die Veranstaltung ist kostenfrei, das Parken ist im naheliegenden ZOB-Parkhaus möglich.

Anmeldung und Kontakt

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme an der Veranstaltung haben, senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an veranstaltung@datenschutzzentrum.de.

Bei Fragen zur Veranstaltung, den Themen oder allgemeinen Fragestellungen das IZG-SH betreffend können Sie uns gerne kontaktieren:

E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

Telefon: 0431 988-1398

Ansprechperson im Haus: Herr Krasemann

Newsletter

Falls Sie keine Neuigkeiten zu Veranstaltungen und Neuigkeiten verpassen möchten, können Sie sich gerne zum IZG-Newsletter anmelden.

Weitere Informationen

Falls Sie Interesse an unserer Broschüre "Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (IZG)" haben, in der auch der Gesetzestext des IZG-SH enthalten ist, melden Sie sich gerne bei uld14@datenschutzzentrum.de.

Besuchen Sie für Aktuelles aus der Welt der Informationsfreiheit auch gerne unsere Seite "Informationsfreiheit".