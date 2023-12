Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Dienstag, 12. Dezember 2023

in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin

Der Europäische Datenschutztag am 29.01.2024 steht unter den Eindrücken eines Wandels:

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ein stabiles Fundament, aber nur eines der künftig wesentlichen Gesetze im Reigen der Rechtsakte für eine digitale Welt, die in diesen Monaten auf EU-Ebene verhandelt werden oder schon in Kraft getreten sind. Dies wird sich deutlich auf die Praxis der Datenverarbeitung – auch bei personenbezogenen Daten – auswirken.

Der Umgang mit der DSGVO wandelt sich. Es werden die ersten Zertifizierungsstellen akkreditiert und nehmen ihre Arbeit auf. Datenschutzfreundliche Lösungen stoßen auf Interesse. Förderschwerpunkte unterstützen die Forschung und Entwicklung von Datenschutztechnik. Pseudonymisierung oder Anonymisierung kommen stärker zum Einsatz. Den meisten ist bewusst, dass Risikobeherrschung auch im Datenschutz von grundlegender Bedeutung ist und funktionieren muss.

In Deutschland wandelt sich die Datenschutzkonferenz (DSK). Im Entwurf zum neuen BDSG ist eine Regelung vorgesehen, mit der die DSK institutionalisiert wird. Die DSK verspricht sich von der Einrichtung einer Geschäftsstelle ein organisatorisches Fundament im Sinne der gemeinsamen Aufgaben und der einheitlichen Anwendung des europäischen und nationalen Datenschutzrechts.

Also ist alles gut und das Werk getan? Mitnichten, denn gleichzeitig wachsen die Herausforderungen für den Datenschutz und die Datenschutzaufsicht: Braucht die Datenschutzaufsicht für KI-Verfahren neue Prüfkonzepte? Muss jede Aufsichtsbehörde über das Spezialwissen für alle IT-Systeme verfügen? Wie finden die Aufsichtsbehörden Gehör in dem aktuellen Stakkato der neuen Gesetzentwürfe auf nationaler und europäischer Ebene? Und vor allem: Was braucht die Praxis, was muss für die Anwenderinnen und Anwender vor Ort priorisiert werden?

Es ist wichtig, die Wünsche der Praxis an die Datenschutzaufsicht und an die anderen Akteure im Bereich Datenschutz zu kennen. Für vieles kann es kreative Lösungen geben. „Die Datenschutz-Zukunft gestalten“ ist eine Aufforderung an alle, zu kommunizieren, wo es beim Datenschutz oder bei seiner Umsetzung hakt, und Bereitschaft dafür mitzubringen, den Lösungsraum gemeinsam auszuloten. Auf dieser Basis wollen wir uns austauschen und die notwendigen Schritte dafür erarbeiten, dass Datenschutz und die anderen Grundrechte selbstverständlich – d. h. „by Design & by Default“ – in der Gesetzgebung und Systemgestaltung auf dem Weg der weiteren Digitalisierung umgesetzt werden.

