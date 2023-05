Mittwoch, 10. Mai 2023

Nach dem Relaunch zeigt sich das Jugendportal der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder www.youngdata.de in komplett neuer Gestaltung. Die Website wurde grundlegend überarbeitet und an das heutige Nutzungsverhalten Jugendlicher angepasst. Insbesondere wurde sie für den schnellen mobilen Zugriff über das Smartphone optimiert.

„Mit youngdata.de wollen wir besonders Jugendlichen, aber auch allen anderen Interessierten die Möglichkeit geben, sich über Datenschutzthemen zu informieren“, so Dr. h. c. Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein und diesjährige Vorsitzende der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK).

Dazu gehören neben klassischen Themen wie Sicherheit, Tracking oder Recht am eigenen Bild auch Informationen zu Trends in sozialen Netzwerken, Cybermobbing oder Hate Speech. Zu neuen Entwicklungen wie Künstlicher Intelligenz (KI) und Tools wie ChatGPT vermittelt das Jugendportal den Schülerinnen und Schülern, welche Chancen und Risiken damit einhergehen und welche Rolle ihre persönlichen Daten dabei spielen. Wer das Netz aktiv und kreativ nutzen möchte, erfährt hier vieles zu den Vor- und Nachteilen der Dienste und Anwendungen. Auch besteht für die Jugendlichen die Möglichkeit, sich auf der Website über Angebote zum Thema Datenschutz in ihrer Nähe zu informieren.

Hansen ergänzt: „Mit dem Jugendportal wollen wir erreichen, dass Jugendliche sich selbstbestimmt in unserer digitalisierten Gesellschaft bewegen können. Deswegen werden die Angebote und Inhalte auf youngdata.de stetig weiterentwickelt.“

Kontakt:

Vorsitz der Datenschutzkonferenz 2023

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Holstenstraße 98

24103 Kiel

Telefon: 0431 988 1289

E-Mail: dsk2023@datenschutzzentrum.de">dsk2023@datenschutzzentrum.de

https://www.datenschutzkonferenz-online.de