Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Freitag, 27. Januar 2023

Schleswig-Holstein war zuletzt im Jahr 2005 Vorsitzland der DSK. Seitdem hat sich die Welt rasant weiterentwickelt. Hansen freut sich daher, die Zusammenarbeit mit ihren Amtskolleginnen und –kollegen in diesem Jahr zu koordinieren. „Die Zeiten haben sich geändert – das liegt auch an der Datenschutz-Grundverordnung, die im Mai dieses Jahres ihr fünfjähriges Jubiläum ihrer Geltung feiert. Dadurch wurde nicht nur der Datenschutz selbst europaweit gestärkt. Auch die Zusammenarbeit der Datenschutzaufsichtsbehörden untereinander ist deutlich intensiver geworden. Der enge Austausch und das Bestreben, deutschlandweit einheitliche Positionen bei Datenschutz-Themen zu erreichen, sind von enormem Wert. Dadurch kann nicht nur die Rechtssicherheit für Verantwortliche erhöht werden – auch das ‚Sprechen mit einer Stimme‘ auf europäischer Ebene wird dadurch möglich. Das ist wichtig, um unserer gemeinsamen Position auch auf dieser Ebene Gewicht zu verleihen und grundlegende Themen voranzubringen“, so Hansen.



Schleswig-Holstein übernimmt den Vorsitz von Prof. Ulrich Kelber, dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), der zum Abschluss seines Konferenzjahres am 30. Januar 2023 zu einer Veranstaltung zum Europäischen Datenschutztag in das Europäische Haus in Berlin einlädt. Inhaltlich wird es dort unter anderem Impulsvorträge zum Data Act und der Zukunft des Datenschutzes geben. Die Veranstaltung kann im Livestream verfolgt werden:



https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Mediathek/Livestream/Livestream_node.html



Die 1. Zwischenkonferenz findet am 31. Januar 2023 in der Schleswig-Holsteinischen Landesvertretung in Berlin statt. Im Rahmen des Vorsitzes wird Schleswig-Holstein die Mitglieder der Datenschutzkonferenz zu drei weiteren Präsenzkonferenzen in Rendsburg, Kiel und Lübeck einladen. Weitere Treffen werden per Videokonferenz durchgeführt. Zum Abschluss des Konferenzjahres wird die Landesbeauftragte für Datenschutz im Januar 2024 eine Veranstaltung zum Europäischen Datenschutztag in der Schleswig-Holsteinischen Landesvertretung in Berlin ausrichten.



Weitere Informationen zur Datenschutzkonferenz:



https://www.datenschutzkonferenz-online.de/





Kontakt:



Landesbeauftragte für Datenschutz

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Holstenstraße 98, 24103 Kiel

Tel.: 0431 988 1200

E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de">mail@datenschutzzentrum.de