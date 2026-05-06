Mittwoch, 6. Mai 2026

Beginn am ersten Tag: 10:00 Uhr Ende am letzten Tag: 16:30 Uhr

Eine grobe Orientierung im Datenschutzrecht und Erfahrung mit Herausforderungen bei der Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen sollten vorliegen.

Datenschutzbeauftragte, Leitung des Datenschutzmanagements, Projektmitarbeiterinnen und –mitarbeiter bei DSFA-Projekten, IT-Sicherheitsbeauftragte, Verantwortliche, Juristinnen und Juristen, IT-Administrator*innen

Inhalte

Das Standard-Datenschutzmodell SDM-V3 Warum Datenschutz?

Grundzüge der Datenschutz-Grundverordnung

Einführung in das Standard-Datenschutzmodell: Verfahren, Gewährleistungsziele, Risiko-Schwellwertanalyse, Schutzmaßnahmen, Anwendung des „SDM-Würfels“

Katalog der Schutzmaßnahmen, „deep dive“ an einem Beispiel

Datenschutz prüfen, Folgen abschätzen, Einstieg ins Datenschutzmanagement finden

Datenschutz-Folgenabschätzung Kurz-Wiederholung SDM

DSK-Kurzpapier Nr. 5: Methode zur Durchführung einer DSFA

Durchführung einer Schwellwert-Analyse

DSFA-Übung anhand eines konkreten Übungsfalles

Ziel

Der Kurs vermittelt den Teilnehmenden, die bestehenden Regelungen und technischen Funktionen mit den Datenschutz-Vorschriften systematisch in Beziehung zu setzen, um deren ordnungsgemäße Wirksamkeit in ihren Organisationen beurteilen zu können.

Zudem wird ein Standardprozess zur Durchführung einer DSFA vorgestellt und mit Übungen veranschaulicht. Die Teilnehmenden sollen befähigt werden, nicht nur den Aufwand zur Durchführung einer DSFA für ihre Organisation realistisch abzuschätzen, sondern darüber hinaus den Prozess einer DSFA begleiten oder auch durchführen zu können.

Ort

DATENSCHUTZAKADEMIE in der Nordsee Akademie

Flensburger Straße 18, 25917 Leck, www.nordsee-akademie.de, Tel.: +49 4662 8705-13

Kosten

691,00 Euro inkl. Mwst.

(öffentl. Dienst Schleswig-Holstein: 427,00 Euro inkl. Mwst.),

inkl. Kursunterlagen, eine Übernachtung im Einzelzimmer und Vollpension

Weitere Übernachtungen sind möglich (sofern Zimmer verfügbar), wenden Sie sich bitte direkt an die Nordsee Akademie in Leck.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Kursgebühr versteht sich inklusive geltender Mehrwertsteuer und wird nach Rechnungserhalt vor dem Kursbeginn fällig. Bis zu drei Wochen vor Kursbeginn ist eine stornofreie Absage möglich, danach ist die volle Kursgebühr unabhängig von einer Teilnahme zu entrichten.

Die Kursunterlagen werden in diesem Fall zugeschickt.



Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind: Aufgrund unseres Tätigkeitsschwerpunktes haben Anmeldungen aus Schleswig-Holstein Vorrang.

Datenschutzhinweis