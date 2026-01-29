DSA-Kurs: Behördlicher Datenschutz – Kompakt
Datenverarbeitung in Behörden unter Berücksichtigung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO )
Zielgruppe
Behördliche Datenschutzbeauftragte, Verantwortliche und Beschäftigte in Verwaltungen und sonstigen Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befasst sind.
Grundkenntnisse im Verwaltungsverfahrensrecht sind erwünscht.
Die Fortbildungsveranstaltung richtet sich an Behörden.
Termin
Dienstag 26.05.2026 - Donnerstag 28.05.2026
Dauer
Beginn am ersten Tag: 10:00 Uhr
Ende am letzten Tag: 16:30 Uhr
Inhalte
- Anwendungsbereich der Datenschutzvorschriften
- Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesdatenschutzgesetzes Schleswig-Holstein (LDSG)
- Erläuterung zum allgemeinen und bereichsspezifischen Bundes- und Landesdatenschutzrecht
- Verantwortlichkeiten und Outsourcing
- Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und typische Fallkonstellationen
- Rechte betroffener Personen und Praxisbeispiele
- Organisation und Aufgaben behördlicher Datenschutzbeauftragten
- Umgang mit Datenpannen
- Grundlagen einer sicheren Datenverarbeitung
- Technisch-organisatorische Datenschutzmaßnahmen
- Datenschutz-Folgenabschätzung
- Datensicherheitsmaßnahmen beim Outsourcing
Ziel
Der Kurs dient der Erlernung datenschutzrechtlicher Grundlagen und technisch-organisatorischer Vorgaben. Die Teilnehmenden sollen befähigt werden, bei der Umsetzung rechtlicher und technischer Anforderungen Prioritäten richtig zu setzen und Problemlösungen zu entwickeln.
Ort
DATENSCHUTZAKADEMIE in der Nordsee Akademie
Flensburger Straße 18, 25917 Leck, www.nordsee-akademie.de[Extern], Tel.: +49 4662 8705-13
Kosten
817 Euro inkl. Mwst.
(öffentl. Dienst SH 540 Euro inkl. Mwst.),
inkl. Kursunterlagen, zwei Übernachtung im Einzelzimmer und Vollpension
Weitere Übernachtungen sind möglich (sofern Zimmer verfügbar), wenden Sie sich bitte direkt an die Nordsee Akademie in Leck.
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Die Kursgebühr versteht sich inklusive geltender Mehrwertsteuer und wird nach Rechnungserhalt vor dem Kursbeginn fällig. Bis zu drei Wochen vor Kursbeginn ist eine stornofreie Absage möglich, danach ist die volle Kursgebühr unabhängig von einer Teilnahme zu entrichten.
Die Kursunterlagen werden in diesem Fall zugeschickt.
Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind: Aufgrund unseres Tätigkeitsschwerpunktes haben Anmeldungen aus Schleswig-Holstein Vorrang.
Datenschutzhinweis:
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter:
