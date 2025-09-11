Donnerstag, 11. September 2025

Begrifflichkeiten: Einführung in Schutzziele

Einführung in technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit

Einführung in Organisation der IT-Sicherheit

Einführung in spezifische Maßnahmen der Datensicherheit:

Netzwerkabsicherungen

Berechtigungsvergabe

Verschlüsselung

Anonymisierung und Pseudonymisierung

Das Seminar vermittelt Ihnen die technischen Basiskenntnisse für Ihre Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte. Es soll Sie befähigen, das technische Umfeld in Ihrer Organisation und Maßnahmen der Datensicherheit besser zu verstehen. Es unterstützt Sie dabei, die Zusammenhänge der technischen Datenverarbeitungsprozesse besser beurteilen zu können, die für Ihre Tätigkeit als betriebliche oder behördliche Datenschutzbeauftragte notwendig sind.

DATENSCHUTZAKADEMIE im Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz

Holstenstraße 98

24103 Kiel

139 Euro inkl. Mwst.

inkl. Kursunterlagen und Snack

