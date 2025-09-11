DSA-Kurs: Technische Basiskenntnisse für betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte
Zielgruppe
betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte mit geringen technischen Fachkenntnissen
Termin
Dienstag 25. November 2025
Dauer
Beginn 8:45 Uhr
Ende: 13:00 Uhr
Inhalte
- Begrifflichkeiten: Einführung in Schutzziele
- Einführung in technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit
- Einführung in Organisation der IT-Sicherheit
- Einführung in spezifische Maßnahmen der Datensicherheit:
- Netzwerkabsicherungen
- Berechtigungsvergabe
- Verschlüsselung
- Anonymisierung und Pseudonymisierung
Ziel
Das Seminar vermittelt Ihnen die technischen Basiskenntnisse für Ihre Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte. Es soll Sie befähigen, das technische Umfeld in Ihrer Organisation und Maßnahmen der Datensicherheit besser zu verstehen. Es unterstützt Sie dabei, die Zusammenhänge der technischen Datenverarbeitungsprozesse besser beurteilen zu können, die für Ihre Tätigkeit als betriebliche oder behördliche Datenschutzbeauftragte notwendig sind.
Ort
DATENSCHUTZAKADEMIE im Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Kosten
139 Euro inkl. Mwst.
inkl. Kursunterlagen und Snack
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Die Kursgebühr versteht sich inklusive geltender Mehrwertsteuer und wird nach Rechnungserhalt vor dem Kursbeginn fällig. Bis zu drei Wochen vor Kursbeginn ist eine stornofreie Absage möglich, danach ist die volle Kursgebühr unabhängig von einer Teilnahme zu entrichten.
Die Kursunterlagen werden in diesem Fall zugeschickt.
Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind: Aufgrund unseres Tätigkeitsschwerpunktes haben Anmeldungen aus Schleswig-Holstein Vorrang.
Datenschutzhinweis:
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter:
https://www.datenschutzzentrum.de/dse_dsa/