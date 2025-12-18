Die Datenschutzkonferenz (DSK)
Die Datenschutzkonferenz (DSK) ist das Gremium der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. Sie hat die Aufgabe, die Datenschutzgrundrechte zu wahren und zu schützen, eine einheitliche Anwendung des europäischen und nationalen Datenschutzrechts zu erreichen und gemeinsam für seine Fortentwicklung einzutreten. Dies geschieht namentlich durch Entschließungen,
Beschlüsse, Orientierungshilfen, Standardisierungen, Stellungnahmen, Pressemitteilungen
und Festlegungen.
Der Vorsitz der DSK wechselt jährlich. Im Jahr 2025 ist die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Vorsitzende, Meike Kamp. Der Vorsitz beinhaltet die Ausrichtung der Sitzungen, die Koordinierung der Zusammenarbeit und die
Vertretung der Konferenz nach außen.
Aktuelle Termine der Datenschutzkonferenz
- 10. – 12. Dezember 2025: 110. Datenschutzkonferenz
- 28. Januar 2026: Europäischer Datenschutztag
Aktuelle Pressemitteilungen der DSK
- 18.09.2025: Datenschutzkonferenz fordert verfassungskonforme Ausgestaltung automatisierter Datenanalysen durch Polizeibehörden [Extern]
- 08.10.2025: Datenschutzbeauftragte fordern Nein der Bundesregierung zur Chatkontrolle [Extern]
- 17.10.2025: Datenschutzkonferenz veröffentlicht Orientierungshilfe zu KI-Systemen mit Retrieval Augmented Generation (RAG) [Extern]
- 20.11.2025: Internationaler Tag der Kinderrechte: Zehn Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes von Kindern [Extern]
- 12.12.2025: Datenschutzkonferenz macht Reformvorschläge für die Datenschutz-Grundverordnung [Extern]
Kontakt zur DSK / dem Vorsitzland
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI)
Anschrift:
Alt-Moabit 59-61
10555 Berlin
Telefon: +49-30-13889-0
E-Mail: DSK2025@datenschutz-berlin.de
Die Website der Datenschutzkonferenz [Extern]