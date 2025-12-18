Donnerstag, 18. Dezember 2025

Die Datenschutzkonferenz (DSK) ist das Gremium der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. Sie hat die Aufgabe, die Datenschutzgrundrechte zu wahren und zu schützen, eine einheitliche Anwendung des europäischen und nationalen Datenschutzrechts zu erreichen und gemeinsam für seine Fortentwicklung einzutreten. Dies geschieht namentlich durch Entschließungen,

Beschlüsse, Orientierungshilfen, Standardisierungen, Stellungnahmen, Pressemitteilungen

und Festlegungen.

Der Vorsitz der DSK wechselt jährlich. Im Jahr 2025 ist die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Vorsitzende, Meike Kamp. Der Vorsitz beinhaltet die Ausrichtung der Sitzungen, die Koordinierung der Zusammenarbeit und die

Vertretung der Konferenz nach außen.