Donnerstag, 4. Juni 2026

Verantwortliche Person & Institution Dr. h.c. Marit Hansen Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein

Landesbeauftragte für Informationszugang Schleswig-Holstein Leiterin des ULD – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

(Anstalt des öffentlichen Rechts) Leiterin des ULD – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein(Anstalt des öffentlichen Rechts)

Kontakt & Erreichbarkeit E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de Telefon: +49 (0)431 988-1200 Fax: +49 (0)431 988-1223 Postadresse: Postfach 71 16, 24171 Kiel Besuchsadresse: Holstenstr. 98, 24103 Kiel Kontaktdaten als elektronische Visitenkarte (vCard) herunterladen Für Beschwerden oder Meldungen verwenden Sie bitte unsere Online-Formulare.

Verschlüsselte Kommunikation S/MIME S/MIME-Zertifikat des ULD – gültig vom 06.05.2026 bis 06.05.2027 PGP / GnuPG PGP-Schlüssel des ULD – gültig vom 25.07.2025 bis 31.08.2030

Fingerprint: C460 DA5C 2974 B1F3 C171 AC57 025A D87E 6CE0 C677 Hinweis: Bitte teilen Sie uns Ihren öffentlichen Schlüssel mit, wenn Sie verschlüsselt mit uns kommunizieren möchten.

Hinweise zur Nutzung von PGP/GnuPG

Öffnungszeiten & Besuche Besuche nur nach Vereinbarung (telefonisch oder per E-Mail) Tag Erreichbarkeit Kernzeit Montag – Donnerstag 07:00 – 16:00 Uhr 09:00 – 15:00 Uhr Freitag 07:00 – 15:00 Uhr 09:00 – 15:00 Uhr

Anfahrt Unter dem folgendem Link finden Sie

Details zur Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und PKW sowie einen Lageplan.

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