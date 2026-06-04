Verantwortliche Person & Institution
Dr. h.c. Marit Hansen
Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein
Landesbeauftragte für Informationszugang Schleswig-Holstein
(Anstalt des öffentlichen Rechts)
Kontakt & Erreichbarkeit
E-Mail:
Telefon:
+49 (0)431 988-1200
Fax:
+49 (0)431 988-1223
Postadresse:
Postfach 71 16, 24171 Kiel
Besuchsadresse:
Holstenstr. 98, 24103 Kiel
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Für Beschwerden oder Meldungen verwenden Sie bitte unsere Online-Formulare.
Verschlüsselte Kommunikation
S/MIME
- S/MIME-Zertifikat des ULD – gültig vom 06.05.2026 bis 06.05.2027
PGP / GnuPG
- PGP-Schlüssel des ULD – gültig vom 25.07.2025 bis 31.08.2030
- Fingerprint:
C460 DA5C 2974 B1F3 C171 AC57 025A D87E 6CE0 C677
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Hinweise zur Nutzung von PGP/GnuPG
Öffnungszeiten & Besuche
Besuche nur nach Vereinbarung (telefonisch oder per E-Mail)
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|Erreichbarkeit
|Kernzeit
|Montag – Donnerstag
|07:00 – 16:00 Uhr
|09:00 – 15:00 Uhr
|Freitag
|07:00 – 15:00 Uhr
|09:00 – 15:00 Uhr
Anfahrt
Unter dem folgendem Link finden Sie
Details zur Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und PKW sowie einen Lageplan.