Donnerstag, 4. Juni 2026

 

Verantwortliche Person & Institution

Dr. h.c. Marit Hansen

Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein
Landesbeauftragte für Informationszugang Schleswig-Holstein

Leiterin des ULD – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
(Anstalt des öffentlichen Rechts)

 

 

Kontakt & Erreichbarkeit

E-Mail:
mail@datenschutzzentrum.de
Telefon:
+49 (0)431 988-1200
Fax:
+49 (0)431 988-1223
Postadresse:
Postfach 71 16, 24171 Kiel
Besuchsadresse:
Holstenstr. 98, 24103 Kiel

Kontaktdaten als elektronische Visitenkarte (vCard) herunterladen

Für Beschwerden oder Meldungen verwenden Sie bitte unsere Online-Formulare.

 

Verschlüsselte Kommunikation

S/MIME

PGP / GnuPG

  • PGP-Schlüssel des ULD – gültig vom 25.07.2025 bis 31.08.2030
  • Fingerprint: C460 DA5C 2974 B1F3 C171 AC57 025A D87E 6CE0 C677

Hinweis: Bitte teilen Sie uns Ihren öffentlichen Schlüssel mit, wenn Sie verschlüsselt mit uns kommunizieren möchten.
Hinweise zur Nutzung von PGP/GnuPG

 

Öffnungszeiten & Besuche

Besuche nur nach Vereinbarung (telefonisch oder per E-Mail)

Tag Erreichbarkeit Kernzeit
Montag – Donnerstag 07:00 – 16:00 Uhr 09:00 – 15:00 Uhr
Freitag 07:00 – 15:00 Uhr 09:00 – 15:00 Uhr

 

Anfahrt

Unter dem folgendem Link finden Sie 
Details zur Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und PKW sowie einen Lageplan.

 

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