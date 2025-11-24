Montag, 24. November 2025

Prof. Dr. Johannes Caspar war von 2009 bis 2021 Beauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Hamburg. Seine Amtszeit fiel somit in den Übergang von nationaler Datenschutzregelungen zur vorgängig EU-weiten Regelung durch die DSGVO. Prof. Caspar stach international durch Aktivitäten gegen Facebook und Google hervor, so dass er 2020 von der Wochenzeitung Politico im jährlich durchgeführten Ranking zu den 28 einflussreichsten Personen für 2020 in Europa gezählt wurde. In diesem Interview werden u.a. Hintergründe im Umgang mit Facebook und Google angesprochen, und dabei insbesondere Gründe dafür angeführt, warum die Aktivitäten der Datenschutzaufsichtsbehörden bislang nicht wirklich durchdringen. .