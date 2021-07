Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Mittwoch, 7. Juli 2021

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) ist Dienststelle der

Landesbeauftragten für Datenschutz, der Datenschutzaufsichtsbehörde für öffentliche und nichtöffentliche

Stellen in Schleswig-Holstein. Das ULD beteiligt sich außerdem an drittmittelgeförderten

Forschungsprojekten für einen verbesserten Datenschutz. Für unsere Dienststelle in Kiel, suchen wir zum

nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum 31.03.2023

eine/n Projektmitarbeiter/in (w/m/d) im juristischen Bereich

für die Mitarbeit in drittmittelgeförderten Forschungsprojekten